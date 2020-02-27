Українці відпочиватимуть у березні на один день більше



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Міжнародний жіночий день припадає на неділю, вихідний день автоматично переноситься на понеділок - 9 березня

Три вихідних поспіль буде з 7 по 9 березня

У перший весняний місяць українці матимуть 10 вихідних днів.

Так, у березні буде дев'ять вихідних днів (субот і неділь) та одне державне свято – 8 березня. Це визначено Законом України «Про працю».

Згідно із Законом, якщо державне свято припадає на вихідний день, то переноситься на наступний після святкового або вихідного дня. Через те, що Міжнародний жіночий день припадає на неділю, вихідний день автоматично переноситься на понеділок - 9 березня.

Таким чином, українці відпочиватимеуть три дні поспіль – з 7 по 9 березня.

Робочих днів у березні буде 21.

Також нагадаємо, що на вихідні до 8 березня «Укрзалізниця» призначила 15 додаткових потягів.

До слова, ексміністр культури України Євген Нищук вважає, що в Україні має бути окреме свято для жінок – але 8 Березня потребує ребрендінгу чи перенесення святкування на інший день.

Міністр зауважив, що українське суспільство «тримається» за 8 Березня, «бо тут є психологічна історія».

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Лиховій зауважив, що «свято 8 Березня - у тому вигляді, як воно є в нас - це совок совковий».

Також соціолог Ірина Бекешкіна зазначила, що в Україні вихідних днів надто багато, а все через те, що країна й досі відпочиває в успадковані з Радянського Союзу дати.