«Укрзалізниця» побудує євроколію на кордоні з Польщею



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Із України без пересадок можна буде дістатися на потязі в будь-яку європейську країну

У 2020 році «Укрзалізниця» планує розпочати будівництво вузької колії європейського стандарту від Львова до кордону з Польщею. Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики залізничної компанії Антон Саболевський, передає пресслужба «Укрзалізниці».

Прокладання колії розміром 1435 мм заплановано в напрямку Мостицька – Скнилів. За словами Саболевського, використання такої євроколії дасть змогу пасажиру сісти в потяг у Львові та без пересадок дістатися в європейські країни.

В «Укрзалізниці» зазначили, що інтерес до цього проєкту вже виявили польські та чеські залізничники. Саболевський також додав, що «Укрзалізниця» має намір почати цього року електрифікацію напрямку Ковель – Ізов.

Реалізація даного проекту дозволить збільшити обсяги перевезень з країнами ЄС, зокрема, вантажі по широкій колії в Польщу. Крім того, за словами Соболевського, впровадження електротяги знизить операційні витрати компанії.

Що стосується важливих проектів цього року, то вже оголошений тендер на модернізацію напрямку Долинська – Миколаїв. В «Укрзалізниці» планують електрифікувати ділянку до 2023 року, а Миколаїв – Колосівка – до 2024 року.

«Це важливо для компанії, адже саме на цій ділянці здійснюється понад 20% нашої вантажної роботи дизельними магістральними локомотивами», - зазначив Антон Саболевський.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» облаштувала на вокзалах приміщення для пасажирів з підозрами на коронавірус.