США почали переговори з Німеччиною щодо «Північного потоку-2»

Адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу

Сполучені Штати розпочали переговори з Німеччиною щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2». Вони обговорюють список компаній, проти яких можуть ввести санкції.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

США готують список компаній, які потенційно можуть потрапити під санкції. Також є ймовірність, що американці відмовляться їх вводити.

«Адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу, включаючи загрози санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», – сказав німецький чиновник у коментарі виданню.

Раніше видання Financial Times писало, що Німеччина планує переконати США відмовитися від санкцій проти російського газопроводу.

Зокрема, у Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід у разі тиску Росії на Україну.

Минулого тижня сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2». Про це йдеться в листі, який відправили Байдену в п’ятницю, 12 лютого, сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», – йдеться у листі.

Обидва сенатори висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону «знехтувати санкціями, передбаченими законом». Своєю чергою представник Держдепартаменту США підкреслив, що запуск газопроводу став би «поганою угодою» для Європи.

Раніше німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера Олафа Шольца, який він відправив в серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в спорудженні в Німеччині терміналу для приймання американського скрапленого природного газу (СПГ) – в обмін на відмову США вводити санкції проти «Північного потоку-2».

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Критики своєю чергою вказують, що США, опираючись «Північному потоку-2», всього лише хочуть забезпечити експорт власного скрапленого газу в Європу за максимальною ціною.

Як повідомлялося раніше, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

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