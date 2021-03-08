На спиртзаводі виявили врізку в трубу, через яку крали продукцію

Несплата лише акцизного податку при виробництві необлікованого спирту становила десятки мільйонів гривень на місяць

Несплата лише акцизного податку при виробництві необлікованого спирту становила десятки мільйонів гривень на місяць

Під час обшуків співробітники фіскальної служби виявили і вилучили з незаконного обігу понад 60 тис. літрів спирту на загальну орієнтовну суму понад 12 млн грн

У Рівненській області виявили масове виробництво контрафактного спирту. Продукцію крали через врізку в трубу спиртзаводу.

Про це повідомила пресслужба Державної фіскальної служби (ДФС) на сторінці у Facebook.

«Встановлено, що, за офіційними даними, потужність виробництва заводу складає 20 тис. літрів спирту на добу, а під час проведення обшуку за участю спеціалістів-технологів ГУ ДПС у Рівненській області встановлено неофіційне збільшення потужностей виробництва до 40 тис. літрів на добу, що у свою чергу надавало змогу підпільного виробництва спирту», –йдеться в повідомленні.

У відділенні зливу готової продукції до встановленого електронного лічильника виявили врізну трубу, до якої було приєднано шланг, виведений у приміщення, де здійснювали необлікований забір спирту.

«Несплата лише акцизного податку при виробництві необлікованого спирту становила десятки мільйонів гривень на місяць. Боротьба ДФС із контрафактним алкоголем буде тільки посилюватися. Єдиний вихід для тіньового бізнесу – ставати легальним і працювати в законному руслі», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Під час обшуків співробітники фіскальної служби виявили і вилучили з незаконного обігу понад 60 тис. літрів спирту на загальну орієнтовну суму понад 12 млн грн.

До слова, Вишняківський спиртзавод продали вдвічі дешевше на повторному аукціоні.

Нагадаємо, Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».