Верховна Рада зменшила ренту за видобуток бурштину



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До кінця 2021 року рента становитиме 8%

Закон також передбачає перехідний період до кінця 2020 року, протягом якого за видобуток потрібно буде платити не 10% вартості бурштину, а 5%

Верховна Рада у вівторок, 4 лютого, підтримала у другому читанні законопроєкт №2241, який передбачає зменшення ренти на видобуток бурштину з 25% до 10%.

Відповідне рішення підтримали 290 нардепів.

«Прийнятий закон створює додаткові стимули для виведення з тіні видобутку бурштину та легалізації такої діяльності», - заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Закон також передбачає перехідний період до кінця 2020 року, протягом якого за видобуток потрібно буде платити не 10% вартості бурштину, а 5%.

До кінця 2021 року рента становитиме 8%.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регульовує видобуток бурштину.

До слова, у грудні польські прикордонники затримали двох українців, які намагалися пронести через кордон найбільшу за рік партію контрабандного бурштину.