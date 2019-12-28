Президент підписав закон про видобуток бурштину в Україні



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Законом забороняється вивезення з України бурштину-сирцю

В Україні запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2240 про врегулювання питання видобутку бурштину.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон було направлено на підпис президенту 27 грудня, того ж дня Зеленський його підписав.

Згідно закону, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 179 тис. гривень).

Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від двох до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Крім того, закон знижує ставки рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 15% з вирахуванням з цієї плати 30% на користь місцевих громад, і прибирає низку дублювальних і архаїчних погоджень.

Законопроектом пропонується заборонити вивезення бурштину-сирцю за межі території України в митному режимі експорту до 1 січня 2021 року.

До слова, Зеленський також підписав Виборчий кодекс.