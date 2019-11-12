Верховна Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштину



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Нардепи планують ввести кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину, а також врегулювати ринок

Нардепи зробили крок до врегулювання видобутку бурштину в Україні

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа.

Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Сприяння посадової особи з використанням службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Перелічені вище дії, які спричинили тяжкі наслідки (збитки понад 85 тис. гривень), караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Крім того, законопроєкт пропонує врегулювати відносини щодо користування надрами з метою видобутку бурштину, припинення незаконного видобутку бурштину, зростання рівня життя населення в місцях видобутку бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища та рекультивації земель.

Раніше Кабмін вніс до Ради три закони про видобуток бурштину.

Зокрема, на початку жовтня на сайті парламенту було зареєстровано наступні проєкти законів:

№2240 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину»,

№2241 «Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину»,

№2242 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину».

Раніше повідомлялося, що на Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину.