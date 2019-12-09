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    Думки вголос

    Бурштинова рента. Куди веде Зеленський?

    реформи
    • Василь Голян

      Економіст

    • Розсилка
    <span>Незаконний видобуток бурштину поширений у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. В 2015 році президент Порошенко заявляв, що 90% бурштину видобувається нелегально, цей бізнес &laquo;кришують&raquo; правоохоронці</span> - Бурштинова рента. Куди веде Зеленський?
    Незаконний видобуток бурштину поширений у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. В 2015 році президент Порошенко заявляв, що 90% бурштину видобувається нелегально, цей бізнес «кришують» правоохоронці

    30% для місцевих бюджетів – достатньо?

    Незаконний видобуток бурштину поширений у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. В 2015 році президент Порошенко заявляв, що 90% бурштину видобувається нелегально, цей бізнес «кришують» правоохоронці.

    У найбільш депресивних поліських районах в останні роки інтенсивно відбувався нелегальний видобуток бурштину. Це пов’язано з відсутністю можливостей у місцевого населення займатися бізнесом і забезпечити собі рівень доходів, необхідний для задоволення найнеобхідніших потреб.

    Перезавантаження влади, яке відбулося весною та влітку 2019 року, призвело до перегляду пріоритетів державної політики у сфері регулювання видобутку бурштину. Президент визначив легалізацію видобутку бурштину як один з пріоритетів прискорення реформ і доручив парламентській більшості та Кабміну сформувати законодавче підґрунтя для цього бізнесу.

    З огляду на це було розроблено три законопроєкти:

    • №2240 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину»,
    • №2241 «Про внесення змін до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину»,
    • №2242 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобування бурштину»).
    12 серпня Зеленський відвідував Житомирщину. На нараді з чиновниками новий глава держави підняв тему незаконного видобутку бурштину і закликав до звільнення очільників місцевої поліції, СБУ та лісгоспу
    12 серпня Зеленський відвідував Житомирщину. На нараді з чиновниками новий глава держави підняв тему незаконного видобутку бурштину і закликав до звільнення очільників місцевої поліції, СБУ та лісгоспу

    Законопроєкт №2240 вже проголосований у першому читанні. Народні обранці, які жваво його лобіювали та підтримували, водночас не враховують, що даний законопроєкт не містить необхідного набору норм, які зобов’язуватимуть бурштиновидобувні підприємства проводити рекультивацію.

    Також у цьому законопроєкті так і не визначено джерел наповнення фондів проведення рекультивації порушених земель. Виходячи з того, що левова частка нелегального видобутку бурштину відбувалася на землях лісогосподарського призначення, законопроєкт №2240 не визначає прав державних лісогосподарських підприємств, яким передано у постійне користування лісові землі, в частині регулювання бурштиновидобувної діяльності.

    У законопроєкті №2241 пропонується знизити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 15% від вартості товарної продукції гірничого підприємства. Така пропозиція виглядає доволі дивною, оскільки парламентська монобільшість налаштована на підвищення ставок рентної плати за користування надрами (законопроєкт №1210, наприклад, пропонує підвищити ставку рентної плати за видобуток залізної руди з 8 до 10%).

    12 листопада Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2240 щодо легалізації видобутку бурштину. Дозвіл терміном на п’ять років продаватиметься на онлайн-аукціоні. Його видаватимуть на ділянку площею до 10 гектарів. Початкова ціна– 3400 грн за гектар. На фото – видобуток бурштину на Рівненщині
    12 листопада Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2240 щодо легалізації видобутку бурштину. Дозвіл терміном на п’ять років продаватиметься на онлайн-аукціоні. Його видаватимуть на ділянку площею до 10 гектарів. Початкова ціна– 3400 грн за гектар. На фото – видобуток бурштину на Рівненщині

    Це дає підстави говорити про відверте лобіювання окремими депутатськими групами інтересів «легальних» бурштинодобувних підприємств в майбутньому. Варто нагадати, що рентна плата за користування надрами для видобутку бурштину була введена ще з 1 січня 2016 року і особливих успіхів в адмініструванні бурштинової ренти за 2016-2018 роки не досягнуто.

    У законопроєкті №2242 пропонуються зміни до Бюджетного кодексу України щодо розподілу бурштинової ренти. Згідно з цим документом, 70% ренти пропонується спрямовувати до державного бюджету, а 30% – до місцевих бюджетів. Виходячи з частки бурштинової ренти в загальних надходженнях мінерально-сировинної ренти до держбюджету, висновок тут однозначний – на загальнонаціональному рівні даний фіскальний інструмент погоди не зробить, а на місцевому рівні (на рівні області чи територіальної громади) може надати імпульсів прискоренню темпів соціально-економічного розвитку. І тому ефективнішим та результативнішим був би розподіл: 30% – до держбюджету, а 70% – до місцевих бюджетів.

    Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ корупція в Україні бурштин Волинська трагедія Володимир Зеленський Житомирщина Рівненщина
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