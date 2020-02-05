Відкриття ринку землі. «Слуги народу» обіцяють захистити садівників та виноградарів



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Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі

Садівники і виноградарі зможуть викуповувати землю протягом семи років, - Сольський

Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі пообіцяв, що у садівників та виноградарів буде право викуповувати землю протягом семи років з безвідсотковою розстрочкою. Про це нардеп розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сольського, комітет підтримав відповідні правки у законопроєкті № 2194. «Якщо садівники і виноградарі будуть орендувати не державну або комунальну землю, а у інших людей, звісно, ми не можемо зобов’язати власників землі продавати її тільки орендарям. Але якщо людина захоче продати цю землю комусь іншому, то продавець або покупець до моменту укладання угоди повинен буде компенсувати затрати колишнього орендаря на посадку на цій ділянці», - підкреслив парламентар.

Також Сольський наголосив, що у законопроєкти про ринок землі буде захист і від людей, які, наприклад, захочуть попсувати нерви власнику виноградника і вирішать всередині його ділянки взяти собі півгектара, хоча поруч вдосталь інших таких ділянок. «Тож певні запобіжники тут мають бути», - вважає Сольський.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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