Депутат пояснив, у яку халепу потрапили ті, хто вже «продав» свій пай



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Голова аграрного комітету парламенту Микола Сольський Фото: Главком

Пайовики в селі в 99% випадків продають землю тим, хто її обробляє

Власники землі, які вже здали свої паї у довгострокову оренду, не зможуть повноцінно користуватися цією землею чи продати до кінця договору оренди. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» глава парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський.

Він зазначив, що земреформа в Україні не прийнята, але ринок землі зараз існує.

«Якщо ми візьмемо сільськогосподарську землю, яка зараз належить людям, це буде приблизно 32 млн га. Приблизно 28 млн га люди отримали в 90-ті роки при розпаюванні колгоспів, після чого був введений мораторій на продаж. А 4 млн га, які видали пізніше, не потрапили під мораторій і там досі діє звичайний ринок купівлі-продажу, на якому, до речі, можуть бути і іноземці. Хтось за всі ці роки говорив про якісь проблеми там? А 4 млн га – це площа середньої європейської країни. Проте і на цих 28 млн га, які потрапили під мораторій, ринок теж існує», - сказав Сольський.

Він має на увазі різні лазівки на кшталт емфітевзису (довгострокове, відчужуване та успадковане речове право на чуже майно. – Ред.). «Пайовики в селі в 99% продають землю тим, хто її обробляє. Юридично договір купівлі-продажу оформити не можна, але можна підписати договір оренди на 49 років, емфітевзису, заповіт. Інше питання, що це напівфабрикат, яким не можна нормально користуватись», - зазначив нардеп.

Він пояснив, що у договорах прописується правило, що спадкоємство не зупиняє договору оренди і не змінює його. «Наприклад, бабця, якій 80 років, підписала договір оренди на 49 років. Після смерті бабці хтось з її родичів отримав цю землю у спадщину, оформив на себе, але ще 40 з гаком років не може з нею нічого зробити», - сказав Сольський.

Він додав, що договір оренди зберігається навіть в тому випадку, якщо ця земля продана на сторону. Але він може бути розірваний, якщо орендар не виконує умови договору.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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