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    Економіка та фінанси

    «Слуги народу» очікують, що українці опам’ятаються і дозволять купувати землю іноземцям

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    Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський - «Слуги народу» очікують, що українці опам’ятаються і дозволять купувати землю іноземцям
    Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський
    Фото: Главком

    Микола Сольський прогнозує, що самі фермери будуть за продаж землі іноземцям

    Глава парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський вважає, що після запуску ринку українці змінять свою думку щодо продажу землі іноземцям.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Всі побачать, що планета продовжує крутитись, сонце сходить, все сіється-збирається, і ці страхи відійдуть», - прогнозує нардеп.

    Він також передбачає, що «у перспективі п’яти-семи років самі фермери будуть за іноземців, бо деяким з них захочеться землю перепродати, і дорожче».

    «Приклад Польщі показує: думка щодо іноземців змінювалась, виходячи з подібних аргументів», - зазначив Сольський.

    Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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    земля ринок закон українці Україна Микола Сольський
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