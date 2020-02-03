Відкриття ринку землі. Голова аграрного комітету Ради назвав стартову ціну гектара



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Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни

З відкриттям ринку землі на ціну гектара впливатимуть декілька факторів. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський в інтерв’ю «Главкому».

Він повідомив, що одна з правок у законопроєкті стосується того, що мінімальна ціна не може бути меншою, ніж нормативно-грошова оцінка.

«На ціну будуть впливати деякі фактори, які від нас з вами не залежать. Наприклад, в одній країні, яка є одним з найбільших постачальників пшениці, ціна на землю корелюється з динамікою ціни пшениці. У нас так званий сірий ринок орієнтований на ціну нормативно-грошової оцінки, яка зараз складає біля 30 тис. грн», - сказав Сольський.

Крім того, зазначив він, ціна оренди та нормативно-грошова оцінка у нас зростають щорічно.

Нардеп прогнозує, що відкриття ринку спричинить деяке збільшення ціни. «Без ринку землі динаміка росту ціни була б десь 5–10 % на рік, з ринком – ще плюс 10%. За білий товар завжди хочуть платити більше, ніж за сірий. Тож динаміка буде однозначно рости, якщо не буде ніяких загострень в країні, бо зараз якісна українська земля недооцінена у порівнянні з іншими країнами», - сказав Сольський.

Він прогнозує, що на старті ціна буде близько $1500–1700 за гектар. «А далі її відрегулює ринок», - вважає депутат.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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