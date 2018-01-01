Відновлення Донбасу: Японія надає Україні $3,6 млн

Надані кошти підуть, зокрема, на відновлення житла, навчання переміщених осіб та на закупівлю медичного обладнання

Уряд Японії надасть Україні 3,6 мільйона доларів для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення та відновлення східних областей. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі під час спільної прес-конференції з віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ



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Шігекі Сумі, Геннадій Зубко та Ніл Вокер

Надані кошти підуть, зокрема, на відновлення житла, навчання переміщених осіб та на закупівлю медичного обладнання

Уряд Японії надасть Україні 3,6 мільйона доларів для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення та відновлення східних областей.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі під час спільної прес-конференції з віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієм Зубком та координатором системи ООН в Україні Нілом Вокером.

«У 2018 році урядом Японії буде надано ще близько 4 млн доларів», - сказав Сумі.

Він зазначив, що ці кошти будуть виділені на радіообладнання для Міністерства внутрішніх справ, відновлення житла, навчання переміщених осіб, на закупівлю медичного обладнання та проведення тренінгів для тих, хто повертається зі сходу країни.

Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер додав, що допомога буде надаватися за наступними напрямками: зайнятість, захист навколишнього середовища, розвиток потенціалу та забезпечення безпеки громадян.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, на даний момент за допомогою Японії реалізується великий проект з реконструкції Бортницької станції аерації в Києві.

Зубко додав, що 21 лютого в Україну приїде місія Японського агентства міжнародного співробітництво (JICA), яка проведе переговори щодо проектів поводження з побутовими відходами в Києві, Дніпрі та Харкові.