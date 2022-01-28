  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Відома співачка пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ріанна пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети - Відома співачка пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети
    Ріанна пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети

    Співачка Ріанна зробила пожертвування у $15 млн на боротьбу зі зміною клімату

    Американська співачка Ріанна пожертвувала $15 млн на боротьбу зі зміною клімату. Артистка повідомила про це у своєму Instagram-акаунті.

    Ріанна зробила пожертву через створений нею у 2012 році Фонд Клари Лайонел. Заради порятунку планети заснована співачкою організація об'єдналася із фондом творця Twitter Джека Дорсі #StartSmall. Артистка та підприємець передали кошти до 18 спільнот, які ведуть боротьбу за кліматичну справедливість у США та семи карибських країнах.

    «Ці кошти потраплять до організацій, які були засновані жінками, молоддю, темношкірими, ЛГБТ-спільнотою та корінними народами для тих самих груп населення», – написала Ріанна.

    Серед реципієнтів - «Альянс за кліматичну справедливість«, «Екологічна мережа корінних народів« та «Рух за життя темношкірих«.

    У 2020 році Ріанна та Дорсі разом пожертвували 15 мільйонів доларів службам охорони психічного здоров'я. Співачка та бізнесмен також направили по 2,1 мільйона доларів кожен на допомогу жертвам домашнього насильства у Лос-Анджелесі. При цьому 2021 року Ріанна стала найбагатшою артисткою у світі за версією Forbes — її статки оцінювалися в 1,7 мільярда доларів.

    Теги: Twitter співачка Forbes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відома співачка пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети