Відома співачка пожертвувала мільйони доларів на порятунок планети

Співачка Ріанна зробила пожертвування у $15 млн на боротьбу зі зміною клімату

Американська співачка Ріанна пожертвувала $15 млн на боротьбу зі зміною клімату. Артистка повідомила про це у своєму Instagram-акаунті.

Ріанна зробила пожертву через створений нею у 2012 році Фонд Клари Лайонел. Заради порятунку планети заснована співачкою організація об'єдналася із фондом творця Twitter Джека Дорсі #StartSmall. Артистка та підприємець передали кошти до 18 спільнот, які ведуть боротьбу за кліматичну справедливість у США та семи карибських країнах.

«Ці кошти потраплять до організацій, які були засновані жінками, молоддю, темношкірими, ЛГБТ-спільнотою та корінними народами для тих самих груп населення», – написала Ріанна.

Серед реципієнтів - «Альянс за кліматичну справедливість«, «Екологічна мережа корінних народів« та «Рух за життя темношкірих«.

У 2020 році Ріанна та Дорсі разом пожертвували 15 мільйонів доларів службам охорони психічного здоров'я. Співачка та бізнесмен також направили по 2,1 мільйона доларів кожен на допомогу жертвам домашнього насильства у Лос-Анджелесі. При цьому 2021 року Ріанна стала найбагатшою артисткою у світі за версією Forbes — її статки оцінювалися в 1,7 мільярда доларів.