У Києві евакуюють відвідувачів найбільшого торгового центру на лівому березі

Очевидці пишуть, що схоже на якесь чергове «замінування»

У Києві розпочали зараз триває евакуація людей й працівників з торгового центру River Mall. Про це пише «Київ Оперативний».

Заазначимо, що River Mall – найбільший торгово-розважальний центр на лівому березі Києва, розташований недалеко від станції метро Осокорки.

Причини евакуації наразі невідомі.

Очевидці пишуть, що схоже на якесь чергове «замінування».

Також відомо, що з іншого торгового центру у тому ж районі Позняки терміново евакуювали усіх присутніх у приміщенні людей. Йдеться про ТРЦ «Аладін». Про це журналістам повідомив працівник одного з магазинів торгово-розважального центру.

Відвідувачів та працівників ТРЦ почали виводити із приміщення близько 18.00. Загалом у будівлі чотири поверхи, евакуювати довелося сотні людей.

На місце події прибули рятувальники, поліція та карети швидкої допомоги. Триває огляд приміщень ТРЦ у пошуках вибухівки.

Сьогодні ми повідомляли про скандал у столичному River Mall. Після процедури стрижки у столичному грумінг-салоні, що розташований у ТРЦ River Mall загинув собака.