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    У Києві евакуюють відвідувачів найбільшого торгового центру на лівому березі

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    Рятувальники та поліція реревіряють присіщення ТРЦ&nbsp; - У Києві евакуюють відвідувачів найбільшого торгового центру на лівому березі
    Рятувальники та поліція реревіряють присіщення ТРЦ 
    фото з відкритих джерел

    Очевидці пишуть, що схоже на якесь чергове «замінування»

    У Києві розпочали зараз триває евакуація людей й працівників з торгового центру River Mall. Про це пише «Київ Оперативний».

    Заазначимо, що River Mall – найбільший торгово-розважальний центр на лівому березі Києва, розташований недалеко від станції метро Осокорки.

    Причини евакуації наразі невідомі.

    Очевидці пишуть, що схоже на якесь чергове «замінування».

    Також відомо, що з іншого торгового центру у тому ж районі Позняки терміново евакуювали усіх присутніх у приміщенні людей. Йдеться про ТРЦ «Аладін». Про це журналістам повідомив працівник одного з магазинів торгово-розважального центру.

    Відвідувачів та працівників ТРЦ почали виводити із приміщення близько 18.00. Загалом у будівлі чотири поверхи, евакуювати довелося сотні людей.

    Сьогодні ми повідомляли про скандал у столичному River Mall. Після процедури стрижки у столичному грумінг-салоні, що розташований у ТРЦ River Mall загинув собака.

    Теги: Київ торгівля замінування рятувальники поліція магазин евакуація
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    У Києві евакуюють відвідувачів найбільшого торгового центру на лівому березі