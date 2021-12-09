Пакети поза законом. 10 грудня із магазинів мають зникнути безкоштовні пластикові торбинки

Контролювати дотримання «антипластикового» закону Держпродспоживслужба буде шляхом планових та позапланових перевірок магазинів, кафе, ресторанів та ринків

Урядовець пояснив, що не усі пакети опиняться завтра під забороною

Від завтра, з 10 грудня, в Україні вступає в дію закон, який забороняє використання одноразових пластикових пакетів.

На першому етапі заборона стосуватиметься розповсюдження тонких і надтонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках, закладах харчування тощо.

Мова йде про пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари (витримують вагу понад 7 кг).

Із початком дії обмежень поліетиленові пакети як засіб пакування товару повністю не зникнуть. У магазинах можна буде використовувати надтонкі пластикові пакети (товщина стінок до 15 мікрометрів), в які покупці зазвичай набирають овочі та фрукти.

Закон також дозволяє використовувати біорозкладні або екологічні пакети, виготовлені з картопляного або кукурудзяного крохмалю.

Як зазначає голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, проблема із впровадженням закону полягає в тому, що ціни на продаж дозволених для використання пластикових торбинок досі не встановлені. Кабінет міністрів України розробив відповідний проєкт постанови, де вартість пакетів варіюється від 2 до 3 гривень за штуку. Однак документ досі не затверджений. Тож наразі покупці взагалі не зможуть отримати торбинку у магазині.

«Така колізія фактично унеможливлює використання пластикових пакетів і це, на мою суб'єктивну думку, великий плюс. Адже ця упаковка залишається однією з найнебезпечніших для довкілля та досі є складною у переробці. Сподіваюсь, що постанова Кабінету міністрів України буде ухвалена найближчим часом. І її ефектом буде поступова відмова українців від використання пластикових торбинок», – написав чиновник.

Отже, нагадаємо, що 10 грудня вводиться в дію закон №1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів». Це означає, що вже відзавтра забороняється розповсюдження надтонких (до 15 мікрометрів), тонких (до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

За порушення цієї вимоги для суб’єктів господарювання передбачені високі штрафи – 8,5-17 тисяч гривень. Мораторій не поширюється на надтонкі (шириною до 225 міліметрів, що зазвичай використовуються для сипучих продуктів і м’яса) та біорозкладні пластикові пакети. Вони не зникнуть з українських магазинів до появи екологічнішої альтернативи.

Також під забороною безкоштовне надання пластикових пакетів, товщина яких більша за 50 мікрометрів. Вони можуть пропонуватися у магазинах, однак лише на платній основі. Безплатне їх розповсюдження карається штрафом 1700-3400 гривень.

Із 10 березня 2022 року набуде чинності заборона на використання в торгівлі тонких (товщина стінок 15-50 мікрометрів), оксорозкладних (містять добавки, завдяки яким швидше розпадаються на мікропластик) та надтонких пластикових пакетів.

Придбати їх можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.

Із березня 2022 року в торгівлі буде дозволено використовувати біорозкладні пакети.

Доступними залишаться і надтонкі пакети, але лише як виробнича упаковка і лише певного розміру (ширина до 22,5 см, глибина – до 34,5 см, довжина – до 45 см разом з ручками).

Крім того, використовувати їх можна буде лише для транспортування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду і лише як первинну упаковку.

Із 1 січня 2023 року в Україні залишаться лише біорозкладні пакунки. Усі інші пластикові пакети будуть заборонені.

Якщо з 10 грудня 2021 року Держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то штраф становитиме від 1,7 тис грн до 3,4 тис грн, а при повторному порушенні – до 8,5 тис грн.

Після 10 березня 2022 року розмір штрафу за платне і безоплатне розповсюдження тонких, надтонких чи оксорозкладних пластикових пакетів становитиме від 8,5 тис грн до 17 тис грн, при повторному порушенні – від 17 тис грн до 34 тис грн.

Контролювати дотримання «антипластикового» закону Держпродспоживслужба буде шляхом планових та позапланових перевірок магазинів, кафе, ресторанів та ринків.