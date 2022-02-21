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    Економіка та фінанси

    Виплати багатодітним зростуть: скільки додадуть родинам у березні

    Стало відомо, наскільки збільшиться розмір дитячої допомоги - Виплати багатодітним зростуть: скільки додадуть родинам у березні
    Стало відомо, наскільки збільшиться розмір дитячої допомоги
    фото з відкритих джерел

    Розмір підвищення становитиме 400 грн на кожну дитину

    З 1 березня в Україні підвищиться розмір щомісячної допомоги на кожну третю та подальшу дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї. Розмір підвищення становитиме 400 грн.

    Крім того, на 166 грн буде підвищено мінімальний розмір державної допомоги для найбільш уразливих категорій громадян – осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які не мають права на пенсію. Відповідний проєкт ухвали прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

    Згідно з документом, з 1 березня буде підвищено розмір держдопомоги для таких категорій громадян:

    • батьків багатодітних сімей – на кожну третю та наступну дитину, які виховуються в таких сім'ях, щомісячна допомога збільшиться з 1700 грн до 2100 грн;
    • осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу – розмір мінімальної допомоги буде підвищено з 1934 грн до 2100 грн.

    Нагадаємо, у березні частина пенсіонерів отримає на 650 грн більше.

    Раніше стало відомо, що уряд збирається з березня підвищити пенсії і соцвиплати: кому і на скільки.

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    Теги: соцвиплати гроші
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    Виплати багатодітним зростуть: скільки додадуть родинам у березні