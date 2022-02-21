Виплати багатодітним зростуть: скільки додадуть родинам у березні
Розмір підвищення становитиме 400 грн на кожну дитину
З 1 березня в Україні підвищиться розмір щомісячної допомоги на кожну третю та подальшу дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї. Розмір підвищення становитиме 400 грн.
Крім того, на 166 грн буде підвищено мінімальний розмір державної допомоги для найбільш уразливих категорій громадян – осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які не мають права на пенсію. Відповідний проєкт ухвали прийнято на засіданні Кабінету міністрів.
Згідно з документом, з 1 березня буде підвищено розмір держдопомоги для таких категорій громадян:
- батьків багатодітних сімей – на кожну третю та наступну дитину, які виховуються в таких сім'ях, щомісячна допомога збільшиться з 1700 грн до 2100 грн;
- осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу – розмір мінімальної допомоги буде підвищено з 1934 грн до 2100 грн.
Нагадаємо, у березні частина пенсіонерів отримає на 650 грн більше.
Раніше стало відомо, що уряд збирається з березня підвищити пенсії і соцвиплати: кому і на скільки.