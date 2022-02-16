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    Економіка та фінанси

    Індексація пенсій: хто отримає підвищені виплати з 1 березня

    З 1 березня 2022 року уряд може підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж - Індексація пенсій: хто отримає підвищені виплати з 1 березня
    З 1 березня 2022 року уряд може підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж
    фото: glavcom.ua

    Індексація стосуватиметься пенсій, призначених до 2019 року

    Кабінет міністрів планує провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Про це стало відомо з порядку денного засідання уряду 16 лютого.

    Індексація стосуватиметься пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн.

    Проєктом постанови пропонується з 1 березня 2022 року збільшити на коефіцієнт 1,14:

    • показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії,
    • пенсії військовослужбовцям,
    • пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
    • розміри щомісячних компенсаційних виплат особам у віці понад 80 років (які отримують 500 гривень) та особам у віці понад 75 років (які отримують 400 гривень).

    Крім того, передбачається з 1 березня 2022 року:

    • підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (30/35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), і для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 грн та установити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2 100 гривень;
    • установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;
    • збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, з 1700 до 2 100 гривень;
    • установити до пенсій, призначених за зверненнями, які надійшли по 31 грудня 2021 року, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року, щомісячну доплату в розмірі 135 грн.
    • встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсій не досягає 100 грн, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру
    • Також проєктом постанови пропонується:
    • врахування індексації пенсії під час збільшення на 25% розмірів пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема визначається 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

    Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. Зокрема, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 грн.

    Також у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня – 1934 грн, з 1 липня – 2027 грн, з 1 грудня – 2093 грн.

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    Теги: пенсіонери уряд пенсія
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    Індексація пенсій: хто отримає підвищені виплати з 1 березня