Уряд збирається з березня підвищити пенсії і соцвиплати: кому і на скільки

Кабмін планує індексацію пенсій на 14% із 1 березня

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови, який передбачає підвищення низки пенсій та соціальних виплат з 1 березня 2022 року. Про це сьогодні повідомляє пресслужба відомства.

Пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку. Після індексації виплати становитимуть для осіб віком 75-80 років – 456 грн; для осіб віком 80 плюс – 570 грн.

Так, передбачається проіндексувати на 14%

страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не меншою за 100 грн, а середній розмір підвищення складе близько 500 грн)

пенсії військовим (середній розмір підвищення становитиме 700 грн)

мінімальні розміри пенсій за інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення становитиме 400 грн)

інші пенсії особам з інвалідністю у складі ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Крім того, пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць та підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2200 до 2300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів із числа отримувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн – до 2100 грн.

Розмір державної допомоги для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, пропонують збільшити на 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн).

Також на 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн) планується підвищення для отримувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

Раніше повідомлялося, що виплату пенсії можуть скасувати: у Пенсійному фонді назвали причини.