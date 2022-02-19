У березні частина пенсіонерів отримає на 650 грн більше
Надбавка до пенсії надійде постраждалим від нещасного випадку на виробництві
В Україні ще одна категорія громадян отримає доплату з 1 березня 2022 року. В уряді пропонують осучаснити страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та виплати на випадок смерті. Про це йдеться у проєкті постанови Міністерства соціальної політики, розміщеному на сайті Федерації профспілок.
Відомство пропонує встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат таким потерпілим у розмірі 1,14.
Після перерахунку з таким коефіцієнтом, у середньому щомісячна страхова виплата зросте на 647 грн.
У разі ухвали проєкту постанови Мінсоцполітики, перерахунок торкнеться 195 тис. осіб в Україні.
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До слова, частині пенсіонерів збільшать виплати «поза чергою» вже в березні. А ще частина пенсіонерів замість індексації отримає 135 грн.
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