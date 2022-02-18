Нові правила призначення пільг та субсидій: які доходи врахує Мінсоцполітики

До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити грошові перекази, отримані із-за кордону

Міністерство соціальної політики може переглянути методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. До сімейного доходу можуть бути додані грошові перекази з-за кордону. Про це стало відомо з документу проєкту, який оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проєктом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:

грошові перекази, отримані із-за кордону

інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання / роботи).

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови, який передбачає підвищення низки пенсій та соціальних виплат з 1 березня 2022 року.