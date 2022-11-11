Визволення Херсона. Пишний звернувся до банків із пропозицією

Очільник Нацбанку обіцяє нагородити банківську установу, яка першою запрацює у Херсоні

Голова Національного банку Андрій Пишний закликав банки відновлювати роботу у деокупованому Херсоні. Про це він написав у Facebook.

За словами очільника Нацбанку, той банк, який першим запрацюю у Херсоні отримає відзнаку.

«Український банк, який першим відновить повноцінну роботу в звільненому Херсоні отримає відзнаку Національного банку України. Запам’ятайте цей пост!», – написав Пишний.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.