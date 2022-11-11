Данілов різко прокоментував припинення війни після звільнення Херсона

Данілов заявив, що Україна не збирається зупинятися на Херсонщині і продовжить деокупацію земель

Данілов: «Ми не можемо нічого заморожувати, маємо звільняти наші території незалежно від погоди»

Українська армія продовжить звільняти землі від окупантів і не збирається заморожувати війну після успіхів на Херсонському напрямку. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

«Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають», – зазначив Данілов.

За його словами, завдання, яке ставить президент, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від окупантів. «І це буде зроблено, потрібен лише час», – резюмував Данілов.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.