Правоохоронці викрили шахрайку, що вкрала біткоїнів на 3 млн грн

Зловмисниця викрала криптовалюту, яку їй передали в управління

Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру жінці, яка шляхом обману заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, маючи досвід у сфері торгівлі на ринку віртуальних активів, уклала з потерпілою договір доручення на управління криптовалютою, не маючи на меті його виконувати. Так, зловмисниця щомісяця надсилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість управління наданих їй віртуальних активів.

У подальшому, будучи введеною в оману та впевненою у прибутковості бізнесу, потерпіла уклала з підозрюваною додаткову угоду, якою збільшила кількість віртуальних активів, переданих на управління.

Однак, після закінчення строків договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції та отриману частину прибутку, обґрунтовуючи це обвалом ринку криптовалют та знеціненням всіх вкладів.

Отримані віртуальні активи зловмисниця вивела на банківські рахунки та перевела на неперсоніфіковані електронні гаманці.

Загальна сума завданих збитків сягає $111 тис., що згідно курсу Нацбанку становило близько 3 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За скоєне зловмисниці загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, днями курс біткоїна побив черговий рекорд і сягнув $48 тисяч за одиницю.