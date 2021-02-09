Новий рекорд: біткоїн підстрибнув до $48 тисяч за одиницю

Ілон Маск, який входить до числа найбагатших людей світу, останнім часом схвально коментує цифрові валюти

Курс біткоїна побив черговий рекорд і сягнув $48 тисяч за одиницю через день після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска заявила про інвестування $1,5 мільярда у криптовалюту та її застосування у платежах.

Про це пише Bloomberg.

Наразі Tesla висловила найбільшу підтримку криптовалюті серед усіх топових компаній – відтоді біткоїн виріс на 7,9% і сягнув $48 216. Голова компанії Ілон Маск, який входить до числа найбагатших людей світу, останнім часом схвально коментує цифрові валюти, що підживлює їхню вартість.

На переконання деяких фінансистів, якщо великі корпорації й надалі вкладатимуться в біткоїн, його загальна капіталізація перевищить ринкову вартість Tesla. Про подорожчання також говорить той факт, що трейдери не планують боротися з біткоїном. Підйом переживає не лише він, але й інші криптовалюти.

Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.

Однак скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та відлуння його останнього буму 2017 року, що завершився крахом. Нинішній успіх криптовалюти пояснюють короткостроковим імпульсом і навіть манією, оскільки перспективи використання біткоїна в повсякденному життя досі не мають жодної конкретики.