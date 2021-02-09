  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новий рекорд: біткоїн підстрибнув до $48 тисяч за одиницю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виробник електромобілів Tesla вклав $1,5 млрд у біткоїни - Новий рекорд: біткоїн підстрибнув до $48 тисяч за одиницю
    Виробник електромобілів Tesla вклав $1,5 млрд у біткоїни
    Фото з відкритих джерел

    Ілон Маск, який входить до числа найбагатших людей світу, останнім часом схвально коментує цифрові валюти

    Курс біткоїна побив черговий рекорд і сягнув $48 тисяч за одиницю через день після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска заявила про інвестування $1,5 мільярда у криптовалюту та її застосування у платежах.

    Про це пише Bloomberg.

    Наразі Tesla висловила найбільшу підтримку криптовалюті серед усіх топових компаній – відтоді біткоїн виріс на 7,9% і сягнув $48 216. Голова компанії Ілон Маск, який входить до числа найбагатших людей світу, останнім часом схвально коментує цифрові валюти, що підживлює їхню вартість.

    На переконання деяких фінансистів, якщо великі корпорації й надалі вкладатимуться в біткоїн, його загальна капіталізація перевищить ринкову вартість Tesla. Про подорожчання також говорить той факт, що трейдери не планують боротися з біткоїном. Підйом переживає не лише він, але й інші криптовалюти.

    Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.

    Однак скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та відлуння його останнього буму 2017 року, що завершився крахом. Нинішній успіх криптовалюти пояснюють короткостроковим імпульсом і навіть манією, оскільки перспективи використання біткоїна в повсякденному життя досі не мають жодної конкретики.

     Читайте також: Битва за «Мотор Січ». Чому Україна не має права програти?

     

    Теги: гроші технології рекорд Tesla Біткоїн Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies