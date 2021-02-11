Apple Maps додає нову функцію для водіїв

У додатку Apple Maps з’явилася нова функція, яка дозволяє користувачам повідомляти про аварії, небезпеки й перевірки швидкості на дорозі.

Про це повідомляє The Verge.

Поки що сама функція лише доступна для розробників і бета-тестерів у бета-версії програмного забезпечення iOS 14.5.

Для початку користування функцією власникам додатку необхідно провести пальцем вгору по інтерфейсу Apple Maps, де доступні докладні відомості про карту, та натиснути на кнопку «Повідомити», яка дозволяє заявити про аварію, небезпеку або перевірку швидкості на дорозі.

Також повідомити про аварію, небезпеку або перевірку швидкості можна завдяки зверненню до голосового асистента Siri.

Зазначається, що схожа функція вже доступна у конкурента Google Maps з квітня 2019 року. При цьому піктограми Apple Maps дуже нагадують піктограми в Google Maps.