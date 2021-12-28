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    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується

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    Квіти, які конфіскували у Ягодині, пустять з акціону - Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Квіти, які конфіскували у Ягодині, пустять з акціону
    фото: prozorro.sale/auction

    Митниця продає на аукціоні живі квіти

    Лот живих квітів виставили на продаж з аукціону. Організовує аукціон Волинська митниця.

    Цінові пропозиції приймають до 29 грудня, відбудеться аукціон цього ж дня.

    «Митний редукціон з продажу лоту: «квіти живі». Вантаж швидкопсувний, зберігається у холодильній камері при температурі від +1 до +5 градусів С. Інформація про лот: 1. тюльпани (зрізи) у кількості 6275 шт.; 2. троянди (зрізи) у кількості 64 980 шт.; 3. троянди Еквадор (зрізи) у кількості 1525 шт.; 4. ялинові гілки вагою 350,1 кг брутто; 5. краспедії (зрізи) у кількості 564 шт.; 6. аспарагус (гілки) у кількості 180 шт.; 7. Siergras dyed (овес безплідний – гілки) у кількості 450 шт.; 8. Gypsophila (гіпсофіл – зрізи) у кількості 1350 шт.; 9. орхідеї (зрізи) у кількості 20 шт.», – йдеться в описі лоту.

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    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується
    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується

    Початкова вартість становить 1,46 мільйона гривень. Розмір мінімального кроку підвищення ціни – 1%.

    Нагадаємо, кілька днів тому у Ягодині конфіскували квітівна 350 тисяч гривень. Везли вантаж з Естонії. За декларацією вантаж складався з шести тонн свіжих квітів та листя, придатних для складання букетів та живих зелених декоративних рослин в асортименті.

    Правда, вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис.

    Навіть пластикові відра для транспортування квітів у декларації зазначені не були.

    Відтак, більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кілограмів ялинових гілок та інші незадекларовані товари на суму понад 350 тисяч гривень поміщені у спеціальний температурний режим складу митниці. Там їх зберігали тимчасово, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Передбачена відповідальність заа такі порушення – конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості.

    Теги: митниця аукціон квіти
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    Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується