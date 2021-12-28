Волинська митниця виставила на аукціон продукцію, що швидко псується

Квіти, які конфіскували у Ягодині, пустять з акціону

Митниця продає на аукціоні живі квіти

Лот живих квітів виставили на продаж з аукціону. Організовує аукціон Волинська митниця.

Цінові пропозиції приймають до 29 грудня, відбудеться аукціон цього ж дня.

«Митний редукціон з продажу лоту: «квіти живі». Вантаж швидкопсувний, зберігається у холодильній камері при температурі від +1 до +5 градусів С. Інформація про лот: 1. тюльпани (зрізи) у кількості 6275 шт.; 2. троянди (зрізи) у кількості 64 980 шт.; 3. троянди Еквадор (зрізи) у кількості 1525 шт.; 4. ялинові гілки вагою 350,1 кг брутто; 5. краспедії (зрізи) у кількості 564 шт.; 6. аспарагус (гілки) у кількості 180 шт.; 7. Siergras dyed (овес безплідний – гілки) у кількості 450 шт.; 8. Gypsophila (гіпсофіл – зрізи) у кількості 1350 шт.; 9. орхідеї (зрізи) у кількості 20 шт.», – йдеться в описі лоту.

Початкова вартість становить 1,46 мільйона гривень. Розмір мінімального кроку підвищення ціни – 1%.

Нагадаємо, кілька днів тому у Ягодині конфіскували квітівна 350 тисяч гривень. Везли вантаж з Естонії. За декларацією вантаж складався з шести тонн свіжих квітів та листя, придатних для складання букетів та живих зелених декоративних рослин в асортименті.

Правда, вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис.

Навіть пластикові відра для транспортування квітів у декларації зазначені не були.

Відтак, більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кілограмів ялинових гілок та інші незадекларовані товари на суму понад 350 тисяч гривень поміщені у спеціальний температурний режим складу митниці. Там їх зберігали тимчасово, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Передбачена відповідальність заа такі порушення – конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості.