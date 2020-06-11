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    Економіка та фінанси

    Вперше з 2014 року: російська «Татнєфть» відновила поставки пального в Україну

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    <p>Починаючи з 2014 року дочірня компанія &laquo;Татнєфті&raquo; купувала бензин і дизпаливо на внутрішньому ринку України</p> - Вперше з 2014 року: російська «Татнєфть» відновила поставки пального в Україну

    Починаючи з 2014 року дочірня компанія «Татнєфті» купувала бензин і дизпаливо на внутрішньому ринку України

    Перші партії дизельного палива прибули залізничними цистернами з Нижньокамського нафтопереробного заводу

    Російська компанія «Татнєфть» в кінці травня початку поставки дизельного палива на адресу своєї дочірньої компанії «Татнєфть-АЗС-Україна», що володіє роздрібною мережею з 91 АЗС.

    Про це виданню enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95»з посиланням на дані власного дослідження.

    Перша поставка була оформлена 30 травня. Всього за 10 днів (з 30 травня по 8 червня) «Татнєфть-АЗС-Україна» імпортувала 1910 тонн дизельного палива виробництва НПЗ «Танеко» (м. Нижньокамськ, Татарстан).

    Відвантаження здійснювалися залізничним транспортом через прикордонний перехід Соловей-Тополі.

    Це перша відома поставка ДТ від «Татнєфті» для своєї дочірньої компанії в Україні як мінімум з 2014 року.

    Відзначимо, що з 2014 року «Татнєфть-АЗС-Україна» самостійно практично не імпортувала дизпаливо і бензин, купуючи ресурс на внутрішньому ринку.

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