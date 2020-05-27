СБУ викрила нелегальний продаж дизпалива через підпільні автозаправні станції на Донеччині



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Фото: пресцентр СБУ

Незаконна реалізація підакцизної продукції завдала державі збитки на понад 2 млн гривень

Служба безпеки України задокументувала нелегальний збут у Донецькій області оптових партій дизельного пального сумнівної якості. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Незаконна реалізація підакцизної продукції завдала державі збитки на понад 2 млн грн.

За попередніми даними слідства, оборудку організував приватний підприємець з Дружківки. Для цього він облаштував дві підпільні автозаправні станції, які працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій. Дизпаливо там зберігали у великих пластикових каністрах з порушенням встановлених умов безпеки.

За оперативною інформацією, нелегальні АЗС працювали протягом декількох місяців з оборотом пального до 20 тонн на місяць.

Під час слідчих дій на території складу та за місцем проживання підприємця правоохоронці виявили 8 тонн дизпалива.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену продукцію і проведення експертного дослідження.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.