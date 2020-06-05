Не помастиш – не поїдеш. Зеленський ненароком паралізував ринок машинних масел економіка

У країні абсолютно несподівано виникли проблеми з мастильними матеріалами (Avantgarde – Fotolia)

У законі, який чотири місяців чекав підпису президента, сховався «сюрприз»

В Україні запроваджено акцизний податок на мазут і мінеральні масла в розмірі 213,5 євро за тисячу літрів. Зміни до податкового кодексу внесені законопроектом №1210, який 21 травня підписав Володимир Зеленський. Учасники ринку мастильних матеріалів стверджують, що внаслідок таких нововведень галузь зараз на межі знищення. Для споживачів такі новини можуть мати два наслідки. Перший, в будь-якому випадку продукція дорожчатиме: за деякими оцінками, у підсумку ціни збільшаться у півтора разу. Другий, у найближчі місяці на ринку може сформуватися дефіцит товару, адже до його виробників тепер висунуті нові вимоги, виконати які у швидкі строки ніяк не вийде.

Неочікувано

Нова норма стала про акциз стала повною несподіванкою для виробників масел, трейдерів і профільних експертів. Важлива деталь: сам закон був ухвалений ще в січні і чекав на підпис президента чотири місяці.

«Цієї норми не було в поправках до законопроекту, не помітив я її ні в першому, ні в другому читанні. І раптом – таке одкровення! Ми з колегами довго дивувалися. При цьому, треба підкреслити, мова йде не про зміну акцизу, а саме про його запровадження. Раніше мазут і мастила були непідакцизні товари», – розповідає «Главкому» генеральний директор компанії «Сан Ойл», екс-президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

«Швидше за все, ця поправка з'явилася в останній момент перед прийняттям законопроекту народними депутатами», – припускає в бесіді з «Главкомом» директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Витяг з нового податкового закону

У законі фігурує підпункт 215.3.4, яким вводиться акциз на ряд нафтопродуктів (УКТ ЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності)

Розшифровка кодів (enkorr.ua)

Скріншот відповідної сторінки законопроекту №1210. Спочатку в ньому були присутні зміни тільки в підпункті 215.3.2

Діло – мазут

Цікаво, що новий акциз вітчизняному мазуту нічим не загрожує. З 1 січня 2018 року в Україні заборонено використання мазуту зі вмістом сірки понад 1%. Відповідне рішення було прийнято з метою дотримання екологічних стандартів ЄС і виконання зобов'язань нашої країни про приєднання до Енергетичного співтовариства.

Однак іншого мазуту у нас робити практично не вміють. Його виробництво в 2019 році склало 264,71 тис тонн, при цьому експортовано 263 тис тонн. Тобто фактично весь цей товар вивозиться з України. Близько 15% виробництва минулого року припало на Шебелинський ГПЗ, решта - на Кременчуцький НПЗ.

Кременчуцький НПЗ як виробляв, так і виробляє мазут (а його вихід становить близько 50% від маси нафти) з вмістом сірки 2,6%. Шебелинський ГПЗ з осені 2017 року розпочав випускати продукт з вмістом сірки менше 1%, але його частка – лічені відсотки.

Одним словом, якщо до 2018 року вітчизняний мазут йшов на українські ТЕС і ТЕЦ (вони споживали до 90% виробленого обсягу), то тепер вони змушені перейти на газ). А сам мазут іде на експорт.

Український мазут виявився затребуваним як дешева сировина для іноземних переробників. Фото: delo.ua

Як розповів «Главкому» директор Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін, зараз мазут пропонується від 6000 до 8400 грн за тонну. Продукція відправляється на експорт морем (за винятком приблизно 400 тонн шебелинського ресурсу, що поставляється до Молдови залізницею). Дешевий мазут з високим вмістом сірки (HSFO) популярний у таких компаній, як Vitol, Chevron, Phillips, Valero. Використовуючи сучасні технології, вони роблять з нього дизпаливо і бензин.

Але якщо українські виробники мазуту не постраждають, то трейдерам, які купують якісний продукт за кордоном, в Росії і Казахстані (вже два роки імпорт мазуту складає близько 18 тис т) доведеться у своїх ціни тепер закласти 213,5 євро за тисячу літрів. І це здорожчання ляже в підсумку на плечі споживача.

Імпортне мастило

Якщо практично весь свій мазут ми експортуємо, то з мінеральними мастилами ситуація протилежна – вони всі імпортні. Так вийшло, що наші морально і фізично застарілі НПЗ не здатні виробляти якісні базові масла, з яких потім виходять моторні, індустріальні, трансформаторні та інші.

«До розуму» імпортну сировину доводять на вітчизняних підприємствах з виробництва мастильних матеріалів: додають різні присадки – речовини, які певним чином поліпшують кінцевий продукт.

У 2019 року в Україну було імпортовано 147,76 тис тонн базових масел. (Частка готових моторних масел, від таких світових брендів, як Mobil, Shell або Castrol, невелика і складає декілька відсотків). Основний постачальник – Росія, за нею більше 90% ринку.

Структура імпорту базових масел за 5 місяців 2020 р (тис т)

З початку карантину поставки масел помітно просіли, але в підсумку попит все розставив по місцях (consulting.a95.ua)

За даними Сергія Куюна, в даний час середня вартість базових масел на кордоні становить $505 за тонну. З огляду на те, що акциз тепер, згідно із законом, становить 213,5 євро, або $240, вартість вихідної сировини для вітчизняного виробника зросла в півтора рази.

Відповідно, зросте і кінцева вартість мастильних матеріалів, яка ляже на споживача. І мова не тільки про моторні масла для автомобілів. Індустріальні масла використовуються в верстатах, насосах, при виготовленні гідравлічних рідин. Трансформаторні – в силових трансформаторах. А це вже може відбитися на тарифах на електроенергію.

Галузь в ступорі

Вітчизняні виробники мастильних матеріалів і трейдери відразу почали бити на сполох. 28 травня керівники 29 підприємств галузі направили президенту, прем'єр-міністру, народним депутатам, а також керівникам митної та податкової служб лист, в якому попередили владу про можливу ліквідацію відповідного вітчизняного виробництва.

Виробники масел виявилися у важкій ситуації. На фото - Українсько-Британське СП «АЗМОЛ Брітіш Петрокемікалс». Джерело: lvitosl Instagram

Підстав для цього кілька. І навіть те, що вартість продукції зросте в півтора разу мінімум, не головна проблема для виробників. За дорожчий товар все одно доведеться платити споживачу. Головна заковика в тому, що новий податковий закон вже зараз повністю зупинив процес виробництва мастильних матеріалів в країні. Законом не передбачений перехідний період, а так як масла несподівано стали підакцизним товаром, учасникам ринку необхідно:

зареєструватися платниками акцизного збору і отримати ліцензії;

обладнати акцизний склад: зокрема, встановити засоби обліку - рівнеміри, які в режимі онлайн передають інформацію в податкові органи.

На це, вказується в листі, буде потрібно від 6 місяців до року. А сьогодні ж, без виконання зазначених процедур, українські підприємства не мають права купувати, зберігати, переробляти і продавати продукти, виготовлені на основі базових масел.

Учасники ринку припустили, що коди, за якими в Україні завозяться базові масла, до переліку підакцизних товарів були внесені випадково, і висловили надію, що «помилка буде найближчим часом виправлена».

Все за законом

Але ніякої помилки не було. Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, автор законопроекту №1210, заявив, що ідея додати код в акцизний класифікатор виникла через нелегальне дизпаливо, яке ввозили під виглядом «інших мастильних матеріалів», не сплачуючи акциз.

Нагадаємо, що ще в кінці 2019 року ініціатором введення акцизного податку на базові масла був колишній глава Державної митної служби Максим Нефьодов, який розглядав таке рішення як спосіб боротьби з передбачуваними поставками дизпалива під виглядом масла.

«Насправді я не вважаю, що це була ідея Нефьодова – він дилетант. Швидше за все, цю ідею йому вселили старі досвідчені митники», – висуває свою версію Сергій Куюн.

Експерт пояснює: базові масла на 85% складаються з дизельної фракції, і відрізнити що це, масло або дизпаливо, можна тільки лабораторним методом.

«У минулому липні в Миколаєві заарештували 11 тис тонн масел. Митники пояснили: мовляв, підозрюють що це дизпаливо, і вважають, що постачальники хочуть ухилитися від сплати акцизного збору. Дослідження йшли кілька місяців, було доведено, що це масла, – розповідає експерт. – Взагалі питання вирішується просто: плати $10 з тонни і проблем немає. Інакше товар можуть затримати, сплачуються неустойки, і в кінцевому підсумку збиток може скласти $30 з тонни. Я думаю, що запровадження акцизу – просто можливість легалізації поборів. Тепер перевіряти будуть за законом, а не тому, що митники щось там запідозрили».

Цікаво, що в даний час обговорюється також можливість вирівнювання акцизів на бензин і зріджений газ, до рівня дизельного палива - 139,5 євро за тисячу літрів. (Для бензину - зменшення з 213,5 євро, для автогазу - збільшення з 52 євро).

А от акциз на мазут і масла буз схвалений без жодних обговорень. І «сховався» він у новому податковому законі, який приймався з найблагороднішими цілями: впровадження міжнародних стандартів, боротьба з офшорами…

Леонід Косянчук впевнений, що ніяких змін в недавно підписаному президентом законі не буде: «Для цього необхідно знову пройти всю законотворчу процедуру: додати правку, узгодити її з усіма міністерствами, схвалити в комітетах, внести на розгляд до парламенту. Ніхто цим займатися не буде».

Андрій Кузьмін, «Главком»

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