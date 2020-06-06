Німеччина зобов’яже АЗС мати можливість заряджати електромобілі



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Для досягнення масового ринку електромобілів потрібно не менше 70 тис зарядних станцій та 7 тис станцій швидкої зарядки

Споживчий попит на електромобілі був обмежений побоюваннями з приводу обмеженого робочого діапазону транспортних засобів

Німеччина заявила, що зобов’язує всі автозаправні станції пропонувати зарядку електромобілів, щоб усунути проблеми із заправкою та підвищити споживчий попит на автомобілі.

Про це пише Reuters.

Така зміна – частина плану економічного відновлення. В рамках якого уряд також планує витратити 2,5 млрд євро на інфраструктуру виробництва та зарядки акумуляторних батарей.

Видання передає, що споживчий попит на електромобілі був обмежений побоюваннями з приводу обмеженого робочого діапазону транспортних засобів.

«Ми знаємо, що 97%, по яким вони (німці – ЕП) не купують електромобілі, це занепокоєння з приводу дальності їзди», – заявив Дієго Біас, голова та співзасновник Quercus Real Assets.

Видання повідомляє, що за даними BDEW, німецької асоціації енергетичної та водної промисловості, станом на березень 2020 року в Німеччині було 27 730 зарядних станцій для електромобілів.

За даними BDEW, для досягнення масового ринку електромобілів потрібно не менше 70 тис зарядних станцій та 7 тис станцій швидкої зарядки.

Нагадаємо, незважаючи на те що карантин обвалив ринок авто в Україні, з січня по квітень 2020 року український автопарк поповнили 945 автотранспортних засобів, вироблених в Китаї. Як підрахували аналітики асоціації «Укравтопром», порівняно з аналогічним періодом 2019 року реєстрації китайських машин виросли на чверть.

Як повідомлялося, американський автовиробник електромобілів Tesla в черговий раз знизив вартість своєї продукції, причому на кілька тисяч дешевше стали всі актуальні моделі, крім свіжої Model Y (тобто Model 3, Model S і Model X).

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