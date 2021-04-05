Втратили три країни: Росія продовжує скорочувати транзит газу через Україну

Після запуску газопроводу «Турецький потік» транзит до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи

Зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується тільки в Молдову

Російський «Газпром» поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу «Турецький потік» транзит до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Про це написав в Facebook глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Макогон зазначив, що з 1 квітня постачання газу в Румунію буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через «Турецький потік».

Очільник «Оператора ГТС» також підкреслив, що зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується тільки в Молдову. За його словами, якщо буде продовження «Турецького потоку» через Болгарію і Сербію, то «Газпром» переведе на цей газопровід і транзит до Угорщини.

«Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва «Північного потоку – 2», – написав Макогон.

Він додав, що транзит газу означає для України не тільки отримання значного доходу, але також важливий елемент енергетичної безпеки країни.

Росія і Україна підписали угоду щодо транзиту газу наприкінці грудня 2019 року. Вона розрахована на п'ять років, до кінця 2024 року. Загальний обсяг транзиту газу на цей період складе 225 млрд м3: 65 млрд м3 в 2020 році і по 40 млрд м3 в 2021-2024 роках.

Нагадаємо, «Газпром» у лютому скоротив транзит газу через Україну в Європу до 2,906 млрд кубометрів з 3,926 млрд кубометрів у лютому минулого року. Це на 25% менше, ніж у січні.

До слова, у січні транзит газу через Україну впав на 32% в порівнянні з груднем і склав 3,86 млрд м3.

Зазначимо, минулого року «Газпром» прокачав по газопроводах України 55,8 млрд кубометрів. Таким чином Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році.