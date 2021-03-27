Влада Польщі почала карати судна за участь в будівництві «Північного потоку-2»

Польща вирішила ввести санкції проти двох суден Krebs Geo і Krebs Jet

Польська влада почала карати судна, які, на їхню думку, беруть участь в будівництві газопроводу «Північний потік-2». Заступник міністра морського господарства Польщі Гжегож Вітковський зазначив, що об’єкти належать судновласнику з Німеччини. Про це повідомляє польське видання BiznesAlert.

Влада вирішила ввести санкції проти двох суден Krebs Geo і Krebs Jet, які зареєстровані в Морський палаті міста Гданська. Їх реєстрацію почали знімати з прапора Польщі. Заступник міністра пояснив рішення тим, що країна не бажає мати ніякого відношення до названих об’єктів.

«Нас не цікавить, що вони перевозять і чим займаються доти, поки це не загрожує економічним інтересам нашої країни. Ці два судна останнім часом активізували свою роботу над проєктом «Північний потік-2». З п’ятниці ці два судна не повинні з’являтися в наших водах. В іншому випадку ми залишаємо за собою право затримувати їх для перевірки», – заявив Вітковський.

Раніше в березні посол Польщі в Берліні Анджей Пшілембскі розповів про стурбованість Варшави через будівництво «Північного потоку-2». Польська сторона порахувала, що газопровід може дозволити Росії модернізувати армію на гроші, які надає Європа. Пшілембскі закликав Німеччину послабити Москву і заявив про готовність боротися з Росією в разі потреби.

Нагадаємо, Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

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