  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Польщі почала карати судна за участь в будівництві «Північного потоку-2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Реєстрацію суден почали знімати з прапора Польщі - Влада Польщі почала карати судна за участь в будівництві «Північного потоку-2»

    Реєстрацію суден почали знімати з прапора Польщі

    Польща вирішила ввести санкції проти двох суден Krebs Geo і Krebs Jet

    Польська влада почала карати судна, які, на їхню думку, беруть участь в будівництві газопроводу «Північний потік-2». Заступник міністра морського господарства Польщі Гжегож Вітковський зазначив, що об’єкти належать судновласнику з Німеччини. Про це повідомляє польське видання BiznesAlert.

    Влада вирішила ввести санкції проти двох суден Krebs Geo і Krebs Jet, які зареєстровані в Морський палаті міста Гданська. Їх реєстрацію почали знімати з прапора Польщі. Заступник міністра пояснив рішення тим, що країна не бажає мати ніякого відношення до названих об’єктів.

    «Нас не цікавить, що вони перевозять і чим займаються доти, поки це не загрожує економічним інтересам нашої країни. Ці два судна останнім часом активізували свою роботу над проєктом «Північний потік-2». З п’ятниці ці два судна не повинні з’являтися в наших водах. В іншому випадку ми залишаємо за собою право затримувати їх для перевірки», – заявив Вітковський.

    Раніше в березні посол Польщі в Берліні Анджей Пшілембскі розповів про стурбованість Варшави через будівництво «Північного потоку-2». Польська сторона порахувала, що газопровід може дозволити Росії модернізувати армію на гроші, які надає Європа. Пшілембскі закликав Німеччину послабити Москву і заявив про готовність боротися з Росією в разі потреби.

    Нагадаємо, Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

    Читайте також:
    Шмигаль: завершення «Північного потоку – 2» посилить агресію з боку Росії
    Теги: Польща санкції Європа будівництво посол влада Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies