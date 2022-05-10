Влада хоче заборонити підвищення тарифів на комуналку під час війни

Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідну пропозицію Кабінет міністрів направить на розгляд Верховної Ради.

Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

«Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі», – наголосив голова українського уряду.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть комунальні борги українцям після війни. Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.