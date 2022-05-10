  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Влада хоче заборонити підвищення тарифів на комуналку під час війни

    Влада хоче заборонити підвищення тарифів на комуналку під час війни
    фото з відкритих джерел

    Кабінет міністрів пропонує парламенту заборонити підвищувати ціни на комунальні послуги під час дії воєнного стану

    Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідну пропозицію Кабінет міністрів направить на розгляд Верховної Ради.

    Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

    «Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі», – наголосив голова українського уряду.

    Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть комунальні борги українцям після війни. Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти газ тарифи війна ціни житло Україна уряд послуги влада окупація Денис Шмигаль #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада хоче заборонити підвищення тарифів на комуналку під час війни