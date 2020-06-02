Як впливає RAB-тариф на ціну споживчих продуктів. ЗМІ представили розрахунок



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Впровадження RAB-тарифу – необхідний крок для вирішення проблеми зношеності електромереж

В Україні тариф за розподіл струму становить 20% від усієї вартості електроенергії

Перехід на стимулююче регулювання в галузі розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки. Таку інформацію оприлюднили РБК, посилаючись на дані Міністерства фінансів.

У середньому в Україні тариф за розподіл струму становить 20% від усієї вартості електроенергії. Якщо компанії-оператори перейдуть на RAB-регулювання, то роздрібний тариф може зрости на 10-12%.

При цьому вартість послуг з розподілу електроенергії в структурі собівартості товарів споживчого кошика - від 0.4 до 3.3%.

Журналісти розібрались як зростання тарифу на розподіл електроктроенергії позначиться на ціні хліба:

«У середньому буханець коштує 16 гривень 84 копійки. Частка витрат на електроенергію в собівартості — 2.3% - це 39 копійок. Зростання роздрібного тарифу — 10% від цих 39 копійок, тобто, всього 4 копійки».

Аналітики стверджують, що міф про те, що RAB-регулювання призведе до зростання тарифів і цін на товари штучно створюється популістами, користуючись страхом населення про високі тарифи.

«Опитування Центру Разумкова показало, що найважливішими темами українці вважають «зниження тарифів» і «підвищення зарплат». Цим користуються політики-популісти, які грають на емоціях мас, щоб підняти рейтинг», - зазначено в розслідуванні.

Журналісти переконують, що впровадження RAB-тарифу – необхідний крок для вирішення проблеми зношеності електромереж та її наслідків – аварій та стрибків напруги. Екс-посол США в Україні, старший віце-президент IHS Energy Карлос Паскуаль описав це так: «Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не тільки нижчі ціни на електрику, а й створити інфраструктуру, яка дозволяє користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надавати більш екологічні і дешеві технології споживачеві».

Нагадаємо, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що система тарифоутворення «Витрати+» вичерпала себе. На їй заміну мають прийти стимулюючі тарифи.