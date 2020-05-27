Ціна струму штучно занижувалась на користь трейдерів, близьких до Андрія Геруса – нардеп



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Вдруге ціна на струм впала після запровадження оновлених правил ринку, які дозволили близьким до Геруса трейдерам «торгувати повітрям»

Великими імпортерами із Росії та Білорусі стають не байдужі Герусу компанії: Юнайтед Енерджи, що пов’язують з Коломойським та Нова енергетична компанія Притики - його друга, - Кучеренко

Ціна електроенергії на ринку штучно занижувалась на користь трейдерів, близьких до голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса. Про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на звернення Андрія Геруса до СБУ з вимогою вжити заходів для зупинки зниження цін на струм для промисловості.

Депутат нагадав, що вперше ціна на оптовому ринку електроенергії впала до історичного мінімуму - 91 коп. за кВТ г – восени минулого року, коли завдяки поправці Геруса було відновлено імпорт струму з Росії.

«Великими імпортерами із Росії та Білорусі стають не байдужі йому компанії: Юнайтед Енерджи, яку пов’язують з Коломойським та Нова енергетична компанія О. Притики, який є другом А.Геруса. На двох ці компанії імпортували до 300 млн кВт годин російської/білоруської електроенергії», - написав Кучеренко.

За словами депутата, наступного разу ціна на струм впала після запровадження оновлених правил ринку, які дозволили близьким до Геруса трейдерам «торгувати повітрям».

«Листопад. Оновлення в правила ринку зроблені НКРЕКП призводять до нового історичного падіння ціни до 89 коп. Але найголовніше, ці зміни публічно підтримані Герусом, відкрили можливість для маніпуляцій на ринку, до т.з. «торгівлі повітрям». Журналіст Головньов на сторінках Бізнес-Цензору публікує список найбільших торговців повітрям. Перше місце займає «НЕК» Притики», - зазначив Кучеренко.

Він також звернув увагу, що попри розголос, жодних розслідувань цих маніпуляцій на ринку проведено не було, а трейдери, близькі до Геруса та до деяких членів НКРЕКП, продовжують торгувати.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявляв, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.

У свою чергу народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці була спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.