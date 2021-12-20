  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які банкноти шахраї найчастіше намагаються сфальсифікувати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Долари підроблять значно частіше, ніж євро - Стало відомо, які банкноти шахраї найчастіше намагаються сфальсифікувати
    Долари підроблять значно частіше, ніж євро
    фото з відкритих джерел

    В Україні цього року найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 та 200 гривень

    Станом на 1 грудня в Україні найчастіше вилучали з обігу підроблені банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Такими є дані за результатами моніторингу Національного банку, надані у пресслужбі НБУ, пише УНН.

    Так, в НБУ зазначили, що Нацбанк на постійній основі здійснює моніторинг стану вилучення з обігу підроблених банкнот національної та іноземної валюти.

    «За результатами 11 місяців 2021 року, найчастіше вилучали з обігу підроблені банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість за 11 місяців 2021 року становила близько 60% та 31%, відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підробок», – повідомили в пресслужбі.

    Крім того, за даними НБУ, серед вилучених з обігу за вказаний період року підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (72% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) та євро (27%).

    «За результатами 11 місяців 2021 року підробки номіналом $100 становили 82% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США, а підробки номіналом €50 – 90% від загальної кількості вилучених підроблених євро», – зазначили в пресслужбі.

    Нагадаємо, Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята.

    Читайте також:
    Теги: курс валют банк гривня НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, які банкноти шахраї найчастіше намагаються сфальсифікувати