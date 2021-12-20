Стало відомо, які банкноти шахраї найчастіше намагаються сфальсифікувати

В Україні цього року найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 та 200 гривень

Станом на 1 грудня в Україні найчастіше вилучали з обігу підроблені банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Такими є дані за результатами моніторингу Національного банку, надані у пресслужбі НБУ, пише УНН.

Так, в НБУ зазначили, що Нацбанк на постійній основі здійснює моніторинг стану вилучення з обігу підроблених банкнот національної та іноземної валюти.

«За результатами 11 місяців 2021 року, найчастіше вилучали з обігу підроблені банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість за 11 місяців 2021 року становила близько 60% та 31%, відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підробок», – повідомили в пресслужбі.

Крім того, за даними НБУ, серед вилучених з обігу за вказаний період року підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (72% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) та євро (27%).

«За результатами 11 місяців 2021 року підробки номіналом $100 становили 82% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США, а підробки номіналом €50 – 90% від загальної кількості вилучених підроблених євро», – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята.

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