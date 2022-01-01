Ще два банки почали виплачувати «тисячу Зеленського»

Українці тепер мають змогу оформити спеціальну картку для виплат тисячі гривень за вакцинацію через izibank та «Райффайзен банк»

Вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримати тисячу гривень ще у двох банках. Про це повідомили на сторінці «Дії».

Так, українці тепер мають змогу оформити спеціальну картку для виплат тисячі гривень за вакцинацію через izibank та «Райффайзен банк».

Як отримати тисячу гривень через izibank та «Райффайзен банк»:

Відкрийте спеціальну картку «єПідтримка« в «Райфафайзен Банку», izibank або іншому банку-партнері.

Оновіть програму «Дія».

Подайте заявку й чекайте на зарахування коштів у 2022 році.

Гроші витратити можна тільки на певний вид товарів або послуг, у тому числі квитки в кінотеатри, музеї, театри або книги.

Відомо, що з 24 грудня почали виплачувати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу «Приватбанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк».

Напередодні повідомлялося, що українці активно витрачають «тисячу за вакцинацію». За ці гроші громадяни вже придбали понад 100 тисяч квитків на залізничний транспорт.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

24 грудня гроші за програмою «єПідтримка» почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

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