Які продукти подорожчають у лютому: перелік

М'ясо залишиться в стабільному ціновому діапазоні

Чергове здорожчання продуктів прогнозують у лютому. Серед іншого, ціни зміняться на фрукти та овочі, зокрема тепличні. Вартість харчів може зрости через зростання собівартості продукції, пише видання «Коментарі».

За словами голови Українського аналітичного центру, економіста Олександра Охріменка,якщо курс буде 29 грн за 1 долар, то подорожчання фруктів становитиме 10-15%.

«Якщо ж гривня стабілізується, істотного зростання цін на них не буде», – зазначив фахівець.

При цьому м’ясо, за словами Олександра Охріменка, у лютому не дорожчатиме, оскільки попит після свят на нього знизився. Більше того, експерт вважає, що, наприклад, на м’ясо птиці наступного місяця можуть бути знижки. Також не повинні зростати ціни на хлібо-булочні вироби, оскільки уряд дозволив виробникам купувати дешеве «блакитне паливо».

«Але є ризики, що, незважаючи на це, ціни на цей вид продукції зростуть на 10-15%. Що-що, а приводи для цього у нас знаходити вміють», – додає економіст.

Крім того, продовжує Олександр Охріменко, у лютому не дорожчатиме суттєво й молочна продукція, оскільки її в Україні надлишок.

Нагадаємо, стало відомо, що буде далі з гривнею.

Також стало відомо, які крупи є найпопулярнішими серед українців. Тим часом в Україні зросли ціни на крупи.

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