В Україні зросли ціни на крупи

Незважаючи на запровадження держрегулювання цін на соціально важливі продукти, продукти продовжують дорожчати

Гречка подорожчала більш, ніж на 3 грн за кг

За минулий місяць в нашій країні середні ціни на різні види круп значно виросли, якщо порівнювати їхню вартість станом на грудень минулого року. Як інформує сайт «Мінфін», перед новим роком гречку можна було придбати за середньою ціною 47,26 грн, а зараз вартість улюбленої каші багатьох українців 50,85 грн.

Стала вищою ціна на пшоно. Раніше воно вартувало 19,91 грн за кілограм. Зараз нова ціна цього різновиду популярних круп 21,67 грн за кг.

Потрібний господиням довгий рис в грудні обходився за 38,34 грн за кг. Його нова ціна – 41,90 грн за кг крупи.

Трохи менше, як на гривню, виросла вартість іншої різновидності цієї крупи – рису круглого – цінові ярлики на крупі становлять 35,20 грн за кг крупи.

З цього переліку популярних в господинь круп, знизилась ціна тільки на кілограм довгого пропареного рису. Цей різновид крупи став дешевшим з 35,68 грн до 35,23 грн за кг.

Експерти прогнозують, на жаль, невтішну картину для звичайних покупців. Ціни на крупи, що вирощують в нашій країні, потрохи збільшуються. Починаючи з 2017 року, нові цінники на крупах періодично змінюються, загалом за цей проміжок часу вони збільшились майже у два рази.

Раніше виробники гречки пояснили, як крупу завозять із Росії.

Нагадаємо, експерти попередили українців про різке подорожчання м’яса. Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.

Зазначимо, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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