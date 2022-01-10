Курс долара «пішов» угору: що буде далі з гривнею

Експерти розповіли, чи очікувати валютних коливань цього тижня

Долар в Україні взяв жвавий старт уже з 4 січня – першого робочого дня нового року. При цьому наступні три дні, до самого Різдва, він агресивно тиснув на гривню. За ці три дні він відвоював у національної валюти 18 копійок. Причому в останній із цих днів гривня поступилася американцеві одразу 16 копійок. Про це пише «Сьогодні».

За три перші робочі дні 2022 року курс долара зріс із 27,28 до 27,46 грн. А початок нового робочого тижня Україна зустріне з іще вищим курсом долара – 27,5 грн.

Долар спонукали до зростання дві події

Курс долара став зростати через збільшення попиту на валюту перед святами та у святкові дні, а також через масові протести в Казахстані.

Щодо першої причини, то курс долара став дорожчати ще перед новим роком. Це спричинило ланцюгову реакцію. Громадяни злякалися, що він зросте ще, і кинулися скуповувати валюту. Крім того, на початку року настав час виплат за зовнішнім боргом, і Мінфін активно почав скуповувати валюту.

«У перші робочі дні нового року Мінфін виплачує відсотки за зовнішнім держборгом, для чого потрібні значні суми у валюті, а основна маса продавців у цей час неактивні. При цьому валютні спекулянти змогли розгойдати курс, використавши страхи населення щодо можливої девальвації гривні у зв'язку з ескалацією подій у Казахстані», – поділився своїми міркуваннями президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Думку колеги поділяє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він також висловив припущення, що події в Казахстані могли спровокувати паніку серед українців, які мають чималі грошей у національній валюті. Побоюючись подальшого подорожчання долара, вони почали скуповувати долари, чим спровокували ще більше зростання курсу.

«Головна причина – нестача валюти, насамперед на безготівковому ринку, тому що продавці були неактивні. Не дарма Нацбанк за 4-6 січня продав на міжбанку $100 млн, при тому, що перед Новим роком він купував надлишки валюти. Це змогло стримати девальвацію гривні, інакше спекулянти могли би розгойдати курс до 28 грн у продажу», – каже Олег Пендзин.

Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин вважає, що курс долара на цьому етапі вже вичерпав резерви свого зростання. Тому гривня більше дешевшати не буде.

При цьому він вважає, що наступного тижня курс долара продовжуватиме лихоманити. Він може коливатись із доволі відчутною амплітудою – 20 копійок в один та інший бік. Тобто він може бути як 27,4, так і 27,8 грн.

Охріменко та Пендзин вважають, що після закінчення свят, тобто вже наступного тижня гривня почне потихеньку зміцнюватися.

«Зростання курсу вже зупинилося. Як тільки почнуться «робочі будні», гривня поступово зміцниться до 27,2-27,3 грн/долар», – припускає Олег Пенздин.

Як бути з валютою: продавати чи купувати?

Аналітики вважають, що тим, кому потрібна буде готівка у гривнях, краще поквапитись із продажем валюти, поки вона дорога.

А тим, хто має намір купувати долари, краще почекати з цим процесом, бо найближчим часом вони мають подешевшати, і тоді їх можна буде придбати за менші гроші.

Олександр Охріменко, зокрема, вважає, що гривня має почати зміцнюватись після 15 січня. Він переконаний, що українська валюта повторить свій минулорічний висхідний тренд, який тривав понад два місяці: з 10 січня до 15 березня.

Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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