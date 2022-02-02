Інфляція в ЄС встановила черговий рекорд

Європейський центробанк незабаром збереться для вирішення проблеми прискорення споживчої інфляції

Річна інфляція у Єврозоні в січні прискорилася до 5,1% з 5% у грудні та досягла нового історичного максимуму.

За попередніми даними Євростату, причиною зростання інфляції стало подорожчання енергоносіїв на 28,6% порівняно з 25,9% у грудні та продуктів харчування, алкоголю та тютюну – на 3,6% проти 3,2% у грудні.

Натомість ціни на промислові товари знизилися до 2,3% з 2,9% у грудні, а на послуги залишилися на грудневому рівні 2,4%.

Найвищий рівень інфляції серед країн єврозони у Литви (12,2% порівняно з 10,7% у грудні) та Естонії (11,7% проти 12% у грудні).

Суттєвий сплеск інфляції спостерігається також у Бельгії (з 6,6% у грудні до 8,5% у січні) та Словаччині (з 5,1% до 8,5%).

У Франції – найнижчий рівень інфляції у 3,3%, у Німеччині – 5,1% порівняно з 5,7% у грудні.

Зростання споживчих цін у єврозоні в січні прискорилося в річному вимірі попри очікування сповільнення до 4,4%, повідомляє CNBC.

Рада Європейського центробанку збереться на цьому тижні для вирішення проблеми прискорення споживчої інфляції та питання підвищення ставки.

Інфляція в єврозоні торік прискорилася до рекордних 5%.

Економіка Євросоюзу за минулий рік зросла на 5,2%.

Нагадаємо, інфляція у Великій Британії досягла максимуму за 30 років.

Тим часом ще одна країна зафіксувала рекордну інфляцію.

У жовтні інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало.

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