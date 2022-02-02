  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Інфляція в ЄС встановила черговий рекорд

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зростання цін прискорилося до рекордних 5,1% - Інфляція в ЄС встановила черговий рекорд
    Зростання цін прискорилося до рекордних 5,1%
    фото з відкритих джерел

    Європейський центробанк незабаром збереться для вирішення проблеми прискорення споживчої інфляції

    Річна інфляція у Єврозоні в січні прискорилася до 5,1% з 5% у грудні та досягла нового історичного максимуму.

    За попередніми даними Євростату, причиною зростання інфляції стало подорожчання енергоносіїв на 28,6% порівняно з 25,9% у грудні та продуктів харчування, алкоголю та тютюну – на 3,6% проти 3,2% у грудні.

    Натомість ціни на промислові товари знизилися до 2,3% з 2,9% у грудні, а на послуги залишилися на грудневому рівні 2,4%.

    euzoneinflation01.22

    Найвищий рівень інфляції серед країн єврозони у Литви (12,2% порівняно з 10,7% у грудні) та Естонії (11,7% проти 12% у грудні).

    Суттєвий сплеск інфляції спостерігається також у Бельгії (з 6,6% у грудні до 8,5% у січні) та Словаччині (з 5,1% до 8,5%).

    У Франції – найнижчий рівень інфляції у 3,3%, у Німеччині – 5,1% порівняно з 5,7% у грудні.

    Зростання споживчих цін у єврозоні в січні прискорилося в річному вимірі попри очікування сповільнення до 4,4%, повідомляє CNBC.

    Рада Європейського центробанку збереться на цьому тижні для вирішення проблеми прискорення споживчої інфляції та питання підвищення ставки.

    Інфляція в єврозоні торік прискорилася до рекордних 5%.

    Економіка Євросоюзу за минулий рік зросла на 5,2%.

    Нагадаємо, інфляція у Великій Британії досягла максимуму за 30 років.

    Тим часом ще одна країна зафіксувала рекордну інфляцію.

    У жовтні інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало.

    Читайте також:
    Теги: інфляція ЄС економіка ціни послуги харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Інфляція в ЄС встановила черговий рекорд