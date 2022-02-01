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    Стало відомо, які крупи є найпопулярнішими серед українців

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    Гречана крупа позбулася ліерства серед уподобань українців - Стало відомо, які крупи є найпопулярнішими серед українців
    Гречана крупа позбулася ліерства серед уподобань українців
    фото з відкритих джерел

    Гречка поступилася лідерством в рейтингу, оскільки значно подорожчала

    Коли гречана крупа коштувала близько 10 грн за кілограм, вона утримувала беззаперечне лідерство серед уподобань українців. Проте зараз, коли кілограм цієї крупи коштує близько 50 грн і серед популярних круп вона є найдорожчою, пересічний українець став споживати її набагато менше. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

    Фахівець уточнив, що наразі на першому місці за споживанням в Україні – вівсяна крупа. Друге та третє місця несподівано посіли перловка та рис. Гречана крупа наразі посідає четверте місце в уподобаннях українців. А пшоно, яке є суттєво дешевшим за гречку, попри більш привабливу ціну, розмістилося на п’ятому місці.

    Сергій Громовий додав, що, попри високу ціну, гречана крупа залишається у списку соціально значущих продуктів через те, що є чи не найкориснішою.

    «У гречці великий вміст так званих легких вуглеводів, вони незамінні для людей, хворих на цукровий діабет: вуглеводи розщеплюються повільно, й у організмі немає різкого підвищення рівня цукру. Це, мабуть, єдина крупа, яка підходить для діабетиків», – пояснив Сергій Громовий.

    Фахівець додав, що наразі споживання гречки в Україні становить 2,5-3 кг на рік.

    Також Сергій Громовий спрогнозував, скільки коштуватиме гречка в 2022 році.

    Нагадаємо, раніше виробники гречки пояснили, як крупу завозять із Росії.

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    Теги: рейтинг ціни аграрії гречка
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    Стало відомо, які крупи є найпопулярнішими серед українців