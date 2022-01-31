Нові правила для туристів, подорожчання пакетів: що зміниться з 1 лютого

Обов’язкові щеплення проти поліомієліту, нова мінімальна ціна пластикових пакетів, зміни правил в’їзду до ЄС

З 1 лютого в житті українців відбудуться певні зміни: уряд запровадив новий термін дії для сертифікатів про вакцинацію, у системі BankID НБУ вводять тарифи на послуги, а також змінюються правила проходження абітурієнтами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Окрім того, українцям, що планують відвідати країни Євросоюзу, слід ознайомитись із новими правилами в’їзду.

Термін дії сертифікату про вакцинацію скорочено на третину

До 1 лютого в Україні оновлюються терміни дії електронних сертифікатів про щеплення проти Covid-19. З цього дня всі – і цифрові, і паперові сертифікати про повну вакцинацію, а також документи про застосування бустерної дози будуть дійсні протягом 270 днів.

Таке рішення український уряд ухвалив після того, як ці терміни скоротили у Євросоюзі.

Змінилися роздрібні ціни на пластикові пакети

Набирає чинності рішення уряду від 20 грудня про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети. Вартість пакетів зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн − пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн − пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн − пакет з ручками і боковими складками.

У червні 2021 року набув чинності Закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Документом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

Оновлено правила проходження ЗНО

З 1 лютого 2022 року починається реєстрація для участі в основній сесії ЗНО-2022, яка триватиме до 9 березня. Також для проходження атестації учнів до 1 березня можуть зареєструвати керівники закладів освіти. Тестування почнуться 23 травня і триватимуть до 17 червня. Коштом державного бюджету можна пройти тести щонайбільше з п’яти дисциплін. Складати тести з більшої кількості дисциплін можна за додаткову плату – за тестування зі знання іноземної мови доведеться сплатити 789 грн, за інші дисципліни − 354 грн.

Цього року математика стала другим обовʼязковим предметом (разом з українською мовою) на спеціальності «Політологія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» та «Журналістика». А також третім − на спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Майбутнім медикам для вступу можна обирати другим предметом математику чи хімію, третім − фізику чи біологію.

В системі BankID запроваджено тарифи для абонентів

У системі BankID Національного банку України запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Однак це не стосується фізичних осіб-користувачів, у тому числі й тих, хто використовує застосунок «Дія».

Встановлено такі тарифи:

підключення до системи абонента − 2500 грн;

підключення до системи додаткового абонентського вузла − 2000 грн;

супровід підключеного до системи абонента − 600 грн щомісяця;

обробка системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом-постачальником послуг (платником за цією послугою є абонент-постачальник послуг) − 0,10 грн.

Оновлені правила в’їзду до ЄС

Країни ЄС зважатимуть не стільки на рівень епідемічної загрози у країнах, звідки до них в’їжджають люди, скільки на індивідуальний санітарний статус подорожніх.

Підставами для в’їзду в Євросоюз віднині є:

сертифікат про вакцинацію (вакцина повинна бути дозволена в ЄС, остання доза введена за 14−270 днів до вʼїзду, або наявність бустерного щеплення);

довідка про одужання, якщо з моменту отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус минуло не більше 180 днів;

негативний результат ПЛР-тесту (дійсний три доби) або експрес-тесту на антиген (дійсний протягом доби).

Нові правила стосуватимуться дітей, молодших за 12 років, а також громадян з особливим статусом (дипломати, сезонні працівники, медики тощо).

Проти поліомієліту щеплять навіть вже вакцинованих дітей

В Україні розпочинається перший етап кампанії зі щеплення дітей проти поліомієліту. Планується, що він охопить близько 140 тис. малюків віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем, і триватиме три тижні. На другому етапі, терміни якого ще не оголошені, вакцинувати планують всіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення.

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