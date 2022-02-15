Рада повернула депутатам низку надбавок до зарплати

Згідно з документом, депутату встановлюється посадовий оклад, надбавки та доплати до посадового окладу у розмірах, визначених законодавством

За відповідне рішення проголосували 332 депутати

Народні депутати на засіданні 15 лютого проголосували за повернення собі надбавок до зарплат. За відповідне рішення проголосували 332 депутати, передають Українські Новини.

Згідно із законопроєктом №7002, депутату встановлюється посадовий оклад, надбавки та доплати до посадового окладу у розмірах, визначених законодавством.

Раніше, до прийняття вищезгаданої ініціативи, депутату встановлювався Радою посадовий оклад, а надбавки до окладу виплачувались у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів.

«Наразі змінено підхід у встановленні окремих надбавок, доплат до посадових окладів в органах, оплата праці в яких здійснюється шляхом видатків Державного бюджету України (зокрема, змінено алгоритм визначення посадових окладів членів Кабміну, який розраховується шляхом множення середньомісячної заробітної плати за видами економічної) діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними на відповідний коефіцієнт співвідношення, скасовано встановлення ним надбавки за інтенсивність праці та не передбачено встановлення премій до 100 відсотків). Прирівнення народних депутатів України в умовах оплати праці до членів Кабінету Міністрів України (як це передбачено чинною редакцією статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» може призвести до збільшення видатків на оплату праці, які не є забезпеченими обсягами бюджетних асигнувань, зокрема на оплату праці у 2022 році», – йдеться у пояснювальній записці.

Тим часом, з вересня 2022 року в Україні влада обіцяє підвищити зарплату вчителям.

Як повідомлялося, заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати.