Дві категорії українців будуть сплачувати податки із зарплати по-новому: кого це стосується

Влада хоче суттєво підвищити розмір відрахувань у Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді України анонсували зміну розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ), що стягується з офіційних зарплат громадян. Зокрема, пропонується збільшити мінімальний розмір відрахувань для двох категорій громадян – директорів підприємств та осіб з інвалідністю. про це йдеться у оприлюдненому проєкті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, пропонується збільшити розмір ЄСВ для керівників підприємств, установ, організацій (або осіб, які виконують їхні обов'язки) до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Відтак навіть якщо директор фірми офіційно отримує мінімальну заробітну плату у розмірі 6500 грн, він зобов'язаний буде сплатити з неї не 1430 грн ЄСВ, а вже 4290 грн.

Це нововведення, вважають в ПФУ, допоможе боротися з зарплатами «у конвертах». За офіційною статистикою, багато керівників влаштовані на мінімалку і сплачують мінімальний податок на дохід, а решта прибутку перебуває «в тіні». Щоб змусити українців більше грошей віддавати державі зі своїми зарплатами, їм хочуть підвищити розмір ЄСВ.

Щодо осіб з інвалідністю, то ЄСВ для них хочуть знизити. У разі, якщо зарплата працівника з інвалідністю перевищує рівень трьох мінімальних зарплат (19 тис. 500 грн), тоді ЄСВ сплачуватиметься на загальних підставах (у розмірі 22%).

Однак якщо дохід нижчий, то тоді буде встановлено пільгове оподаткування у розмірі 8,4%, 5,5% та 5,3% для підприємств, у яких особи з інвалідністю становлять 100%, 50% та менше 50% від загальної кількості персоналу.

Нагадаємо, оподаткування доходів може відбуватися за іншою схемою: роз'яснення Гетманцева.

Також Гетманцев розкрив деталі нового закону про податки за додатковий заробіток.

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