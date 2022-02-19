Зарплати керівників у регіонах: скільки в січні заробили голови ОДА

Найменше у січні нарахували очільнику Донецької області

Із початку року в Україні вже змінився один голова обласної адміністрації: Київську область замість Василя Володіна натепер очолює Олексій Кулеба. Стало відомо, скільки голови облдержадміністрацій заробили за січень. Про це пише «Слово і діло».

Однакова зарплата – 73 тис. 454 грн – минулого місяця була у керівниці Івано-Франківської обладміністрації Світлани Онищук, голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, керівника Одеської ОДА Сергія Гриневецького, голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної, голови Чернігівської ОДА В’ячеслава Чауса.

Найменше у січні нарахували Павлу Кириленку, який очолює Донецьку обладміністрацію – 23 тис. 703 грн.

При цьому заступники Кириленка заробили у рази більше. Наприклад, Денису Клюшникову нарахували 268 тис. 952 грн – з урахуванням премії, матеріальної допомоги на оздоровлення та відпускних за січень-лютий.

Перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз заробив 110 тис. 719 грн – це з надбавками та премією. Вадиму Філашкіну нарахували 100 тис. 327 грн.

Раніше стало відомо, скільки у вересні заробили голови облдержадміністрацій.

Нагадаємо, Рада повернула депутатам низку надбавок до зарплати.

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