Японія домагається виключення з ембарго іранської нафти
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Уряд Японії планує продовжувати чинити тиск на США
Японські компанії, що займаються оптовою торгівлею нафтою, розглядають можливості реакції на вимогу США про припинення всього імпорту сирої нафти з Ірану.
США закликають всі інші країни до призупинення імпорту сирої нафти з Ірану до листопада в умовах відновлення Сполученими Штатами дії економічних санкцій проти цієї близькосхідної країни.
На іранську нафту припадає 5,5% від загального обсягу імпорту сирої нафти Японією. Токіо запропонував Вашингтону виключити Японію з ембарго, вказуючи на необхідність забезпечення різноманітних джерел поставок.
США проігнорували цю пропозицію з боку Японії, і на переговорах з даного питання поки не відзначається прогресу.
Чотири провідних японських компанії оптової торгівлі нафтою вивчають інші варіанти в разі припинення імпорту іранської нафти.
Уряд Японії планує продовжувати чинити тиск на США з метою домогтися виключення з ембарго.
Джерело: NHK