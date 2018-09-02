Японія домагається виключення з ембарго іранської нафти



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Уряд Японії планує продовжувати чинити тиск на США

Японські компанії, що займаються оптовою торгівлею нафтою, розглядають можливості реакції на вимогу США про припинення всього імпорту сирої нафти з Ірану.

США закликають всі інші країни до призупинення імпорту сирої нафти з Ірану до листопада в умовах відновлення Сполученими Штатами дії економічних санкцій проти цієї близькосхідної країни.

На іранську нафту припадає 5,5% від загального обсягу імпорту сирої нафти Японією. Токіо запропонував Вашингтону виключити Японію з ембарго, вказуючи на необхідність забезпечення різноманітних джерел поставок.

США проігнорували цю пропозицію з боку Японії, і на переговорах з даного питання поки не відзначається прогресу.

Чотири провідних японських компанії оптової торгівлі нафтою вивчають інші варіанти в разі припинення імпорту іранської нафти.

Уряд Японії планує продовжувати чинити тиск на США з метою домогтися виключення з ембарго.

Джерело: NHK