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    Японія запровадить ембарго на російську нафту

    Японія продовжує політику санкцій проти Росії - Японія запровадить ембарго на російську нафту
    Японія продовжує політику санкцій проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Японія ухвалил «важке рішення» в рамках заходів країн G7

    Японія вирішила запровадити ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після онлайн-зустрічі лідерів «Великої сімки», повідомляє CNN.

    «У цей час вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили в принципі вжити заходів щодо ембарго на російську нафту», – сказав Кісіда журналістам у понеділок.

    Він зазначив, що це було «важке рішення», оскільки Японія «покладається на імпорт більшої частини своїх енергоресурсів».

    У 2021 році російська нафта займала 3,6% всієї імпортної нафти в Японію.

    Раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Коїті Хагіуда заявляв, що оскільки Японія «має обмежені ресурси», їй важко негайно приєднатися до Європейського Союзу щодо заборони на імпорт нафти з Росії.

    Нагадаємо, Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

    До слова, загальна кількість введених проти Росії санкцій більша, ніж проти будь-якої іншої держави за всю історію їх існування.

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    Теги: росія окупанти війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Японія запровадить ембарго на російську нафту