Японія запровадить ембарго на російську нафту

Японія ухвалил «важке рішення» в рамках заходів країн G7

Японія вирішила запровадити ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після онлайн-зустрічі лідерів «Великої сімки», повідомляє CNN.

«У цей час вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили в принципі вжити заходів щодо ембарго на російську нафту», – сказав Кісіда журналістам у понеділок.

Він зазначив, що це було «важке рішення», оскільки Японія «покладається на імпорт більшої частини своїх енергоресурсів».

У 2021 році російська нафта займала 3,6% всієї імпортної нафти в Японію.

Раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Коїті Хагіуда заявляв, що оскільки Японія «має обмежені ресурси», їй важко негайно приєднатися до Європейського Союзу щодо заборони на імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

До слова, загальна кількість введених проти Росії санкцій більша, ніж проти будь-якої іншої держави за всю історію їх існування.