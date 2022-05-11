Джонсон підписав військовий договір зі Швецією і згадав Україну

Магдалена Андерссон і Борис Джонсон підписали угоду про військову співпрацю Швеції та Великої Британії'

Велика Британія погодилася допомагати двом північним країнам, якщо на них буде здійснений напад

Прем’єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Магдалена Андерссон підписали угоду про посилення військового співробітництва між двома країнами, результати якого уже можна побачити в Україні. Про це пише Sky News.

Сьогодні ж Джонсон відправиться до Фінляндії, щоб підписати аналогічний договір із президентом цієї країни Саулі Нійністе.

Угоди посилять військову співпрацю між Британією та північноєвропейськими країнами, зокрема, у царині обміну розвідувальними даними, військових тренувань та навчань. Співпраця, згідно з умовами договорів, торкнуться і кібербезпеки усіх трьох країн.

«Це довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також посилювати оборону Європи для майбутніх поколінь», – заявив голова британського уряду Борис Джонсон.

Він також зазначив на пресконференції із шведською колегою, що нові гарантії безпеки, виписані у відповідних угодах, означатимуть, що Британія прийде на допомогу Швеції чи Фінляндії у разі відповідної загрози, «незалежно від того, чи станеться це у випадку катастрофи чи військового нападу».

Джонсон також згадав, що ці угоди підписуються у похмурі часи нападу Росії на Україну, тож подібні військові угоди стають іще важливішими. Британський прем’єр нагадав про співпрацю із Швецією, яка вже принесла результат. «Багато знищених російських танків, які засмічують вулиці в Україні завдяки NLAW, розроблених у Швеції та Великій Британії, безумовно, говорять про те, наскільки ефективною може бути така співпраця», – запевнив британський політик.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.